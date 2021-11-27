محافظ كفر الشيخ يوجه بتوزيع 3 سيارات كسح مياه ومقطورة كهرباء للوحدات المحلية

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوزيع الدفعة السادسة من السيارات التي تسلمتها المحافظة، من الخطة الاستثمارية، وعددهم 3 سيارات كسح مياه 10م، بالإضافة إلى مقطورة كهرباء محمل عليها سلم، وقد سبق توفير 23سيارات نقل قمامة سعة 5 طن، تم توزيعها على مجالس المدن، من الخطة الاستثمارية، بالإضافة ل 3سيارات كسح.

جاء لك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ومحمود زهران، مدير عام جهاز النظافة بكفر الشيخ، وأيسر بكير، مدير الإدارة العامة للشئون المالية، لسيارات الكسح.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة حرصت على توفير سيارات نقل القمامة بكافة حمولتها، لنقل القمامة من الشوارع والأحياء، بالإضافة، لسيارات الكسح من الخطة الاستثمارية، لدعم منظومة النظافة بالمدن والمراكز، ولرفع التراكمات من مراكز ومدن المحافظة إلى المقالب العمومية، ليصل عدد السيارات التي وردت للمحافظة 23سيارة حمولة 5طن، بالإضافة إلى 6سيارات كسح مياه، ضمن استعدادات المحافظة لفصل الشتاء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار حملات النظافة بالمدن والقرى، مشدداً بمتابعة رؤساء المدن والأحياء أعمال النظافة في الفترات الثلاثة وخاصة الصباحية والمسائية، ومنها تراكم القمامة في الشوارع، حرصاً على سلامة المواطنين، والظهور بمظهر حضاري، لا يؤذي المارة من أهالينا بمدن ومراكز المحافظة، مناشداً المواطنين بإلقاء القمامة في الصناديق الخاصة بها، حرصاً على نظافة الأحياء والشوارع، وسلامتهم من الأمراض.



تفقد المحافظ والنائب للسيارات



سيارات الكسح للوحدات المحلية