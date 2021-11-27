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محافظ بورسعيد: للبورصة المصرية دور كبير فى تنمية حجم الاستثمارات.. لايف وصور

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:49 م
محافظ بورسعيد: للبورصة المصرية دور كبير فى تنمية حجم الاستثمارات.. لايف وصور محافظ بورسعيد بموتمر البورصة
بورسعيد - محمد عزام

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن للبورصة المصرية دور كبير في تنمية حجم الأعمال والاستثمارات، جاء ذلك خلال مؤتمر البورصة للتنمية، الذي يقام بديوان عام محافظة بورسعيد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويشارك به عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء البورصة المصرية .

 



وأكد محافظ بورسعيد، أننا كنا قبل ذلك نرى البورصة في التلفاز فقط، ولكننا اليوم نراها على ارض الواقع وتقدم خدماتها لصغار المستثمرين مما يزيد من حجم الاستثمارات بالدولة المصرية.

واستقبل محافظ بورسعيد، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب عادل اللمعي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة النقل بها، وعضو مجلس الشيوخ المصري.

ورحب محافظ بورسعيد، بمحافظ دمياط ورئيس البورصة المصرية، مؤكدا على أهمية المؤتمر فى مساندة أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى القيد بالبورصة المصرية ، وعرض المزايا و أوجه الاستفادة التى تعود على صغار المستثمرين ورجال الأعمال من خلال القيد بالبورصة المصرية .

وأكد المحافظ، أن بورسعيد تشهد طفرة صناعية غير مسبوقة ، وتضم عدد كبير من صغار المستثمرين من الشباب فى العديد من المجالات الصناعية ، لافتا أن بورسعيد تقدم كافة الدعم للمستثمر الجاد و الشباب لإقامة الكيانات الصناعية التى تساهم فى توفير مختلف فرص العمل وتحقق النهضة الاقتصادية ببورسعيد.


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