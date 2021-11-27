محافظ الدقهلية: تنفيذ خطة عمل مشاتل للزراعات بالوحدات المحلية لتحسين المستوي البيئي

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على متابعة اعمال خطة المحافظة لتنفيذ مشاتل للزراعات بالوحدات المحلية للمراكز لخدمة القري التابعة ولتحسين المستوي البيئي وتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة فاتن السيد مديرة إدارة التوعية وتنمية القدرات والتواصل المجتمعي بالإدارة العامة للبيئة والمخلفات الصلبة بديوان عام محافظة الدقهلية، انه تم بالفعل البدء في تنفيذ الخطة المشار إليها وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ.

وأشارت إلى أن أحد أهم عناصر هذه الخطة هو إنشاء مشتل للزراعات بكل وحدة محلية لخدمة القري التابعة ويتم التنفيذ لهذه الخطة علي مراحل وذلك بإشراف المهندس عبده محمدين مدير عام إدارة المخلفات الصلبة، وقالت إن المرحلة الاولي بدأت بالفعل بمركز ومدينة شربين حيث تم التنسيق مع رئاسة المركز لقيام الوحدات المحلية بشربين بتحديد قطع الأراضي التى تصلح لعمل المشاتل وتوفير عامل لكل مشتل للاعتناء به وبدأ العمل علي 4 قطع اراضي صالحة في أربع وحدات محلية وتم تحديد العمال اللازمين للعمل بهم.

وقالت إنه تم التنسيق مع رئاسة الوحدة المحلية لحي غرب ليتم تدريب العمال الذين تم اختيارهم للعمل بمشاتل قري شربين.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة متابعة تنفيذ الخطة المذكورة لنشر اللون الاخضر بجميع المراكز والمدن والاحياء والقري تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والعناية بالبيئة وتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة الارتقاء بالوضع البيئي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية 2030 م، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.