محافظ الإسكندرية يشدد على تطهير الشنايش والمطابق استعدادا للنوات القادمة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع المسئولين والجهات المعنية بتطهير الشنايش والمطابق على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لبنوات القادمة مع رفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك قام حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود بتطهير مصرف عزبة الـ500 ورفع مخلفات تطهير الشنايش بالطريق الدولى بالتعاون مع شركة الصرف الصحى، وقام حى العجمى برئاسة السيد موسى بتطهير شنايش الأمطار بطريق إسكندرية مطروح بمنطقة اكتوبر و ك 21 ورفع ناتج التطهير بالتعاون مع شركة الصرف الصحي.

وواصل حى شرق برئاسة محارب هيلع أعمال تطهير "البيارة" على محور المحمودية الحارة البطيئة قبل كوبرى 14مايو بسموحة وذلك لتيسير عملية صرف المياه ومنع تجمعها بالشوارع كما تم متابعة أعمال إعادة تطهير الشنايش والمطابق فى شارع الراكشى بعزبة سعد وايضًا تطهير طريق 14مايو، ورفع الأوحال الناتجة عن أعمال التطهير فى حينها وذلك بالتنسيق مع الصرف الصحي.

وقام حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بتطهير الشنايش بمنطقة الكينج القديم وتطهير المطابق بالسيارة المدمجة بالكينج بحرى السكة الحديد وجارى المتابعة لزيادة استيعاب تصريف مياه الأمطار.

و كان اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية قد أكد على أن خلال النوات يتم نشر سيارات ومعدات الشركة بالمناطق المحرومة من الصرف الصحى والتى لم تنتهى بها مشروعات الصرف الصحى (أثناء النوة: مناطق برج العرب القديمة- أبو تلات - الثروة السمكية- مدخل الطريق الصحراوى - مدخل الطريق الساحلى بعد كوبرى كرير، قرى النهضة، قرى بنجر السكر بالعامرية)، وكذا المناطق المخدومة بالصرف الصحى المنخفض منسوب سطح الأرض طبوغرافيًا ( عزب الشامى، والمطار، والرحمة، ونجع العرب)، مؤكدا على أن الشركة لن تتوانى عن التعامل مع جميع البلاغات من المرور والنجدة والمحافظة والمواطنين طوال فترة عمل النوة.