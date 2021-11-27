اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 10:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ليبيا تدعو إلى ضرورة أخذ التطعيمات مع ظهور متحور "أوميكرون"

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:41 ص
ليبيا تدعو إلى ضرورة أخذ التطعيمات مع ظهور متحور "أوميكرون" كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا مدير المركز الليبي لمكافحة الأمراض حيدر السائح إلى ضرورة أخذ التطعيمات مع ظهور متحور "أوميكرون" الذي انتشر مؤخرا في 6 دول إفريقية. 
 
وقال السائح - وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم السبت، إن دراسة المتحور الجديد قد تحتاج إلى أسابيع، موضحا أنه عند اكتشاف خطورته وخصائصه قد يكون الوقت متأخرا، لذلك لا يعول على النتائج الخاصة بفعالية اللقاح أو مقدرته على الانتشار لأن سبل الوقاية والعلاج لم تتغير.
 
وشدد السائح على ضرورة أخذ التطعيمات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، محذرا من العودة إلى بعض القيود استجابة للوضع القادم.. داعيا الوزارات والجهات العامة ووسائل الإعلام إلى القيام بدورهم.

أوميكرون

متحور أوميكرون كورونا

متحور أوميكرون

ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة