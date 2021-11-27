لو مدمن وعايز تتعالج تعمل إيه قبل تطبيق قانون فصل المتعاطى.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فى دعوة مرضى الإدمان من العاملين الجهاز الإدارى للدولة إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023" قبل انتهاء المُهلة التى حددها قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات والذى سيتم بدء تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات، خاصة فى المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يعقد فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان العديد من الندوات بالتعاون مع المحافظين لتعريف الموظفين ومديرى الإدارات بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل، وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.

يأتى ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، وذلك بحضور مديرى المديريات والقيادات التنفيدية بالمحافظة.