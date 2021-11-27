لو سنك عدى 30.. لازم تعملى فحص دم شامل ومستوى الدهون والسكر

كتبت ميرفت رشاد

الثلاثينيات هي فترة حاسمة بالنسبة للنساء اللواتي يحاولن تحقيق التوازن بين العمل والحياة، فيمكن أن تؤثر ضغوط العمل والمسئوليات الأخرى بشكل سلبي على الصحة، فإن أفضل طريقة للوقاية من أمراض نمط الحياة والقضاء عليها في مهدها هي إجراء فحوصات سنوية، بحسب التقرير الذى ذكره موقع "indianexpress".

فحص دم شامل

فحص الدم الكامل (CBC) هو اختبار دم يستخدم لتقييم الصحة العامة واكتشاف مجموعة واسعة من الاضطرابات، بما في ذلك فقر الدم والعدوى وفي حالات نادرة، حتى سرطان الدم، يقيس اختبار تعداد الدم الكامل العديد من مكونات الدم، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء.

مستوى الدهون

يقيس الملف الدهني كمية جزيئات الدهون المحددة التي تسمى الدهون في الدم، بما في ذلك عدة أنواع من الكولسترول، يساعد هذا الاختبار في التحقق من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وصحة الأوعية الدموية.

اختبار وظائف الغدة الدرقية

فحص الدم البسيط هو كل ما هو مطلوب لاختبار الغدة الدرقية الخاملة (قصور الغدة الدرقية) وفرط نشاط الغدة الدرقية.

سكر الدم

يمكن أن يتسبب مرض السكري في ارتفاع نسبة السكر في الدم (جلوكوز الدم) إلى مستويات عالية بشكل غير طبيعي بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح، و يمكن إجراء اختبارات سكر الدم في المنزل.

مسحة عنق الرحم

هي إجراء فحص بسيط لسرطان عنق الرحم وتحديد المشاكل في مرحلة مبكرة، كما أنها تستخدم للكشف عن التغيرات في خلايا عنق الرحم التي قد تتحول إلى سرطانية في وقت لاحق وتحتاج إلى مزيد من المراقبة.

يتضمن الإجراء فحصًا من قبل طبيب أمراض النساء أو ممرضة مدربة تأخذ عينة عن طريق الكشط لخلايا عنق الرحم والتي يتم فحصها لاحقًا تحت المجهر بحثًا عن الخلايا غير الطبيعية أو أي عدوى.

فحوصات الدم

فحوصات طبية للسيدات