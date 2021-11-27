كوريا الجنوبية تعلق دخول القادمين من 8 دول بسبب "أوميكرون"

كتب وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أنها ستفرض قيودا على القادمين من 8 دول بينها جنوب إفريقيا بسبب المخاوف من تفشى السلالة الجديدة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19، بحسب "روسيا اليوم" .

وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية إنه اعتبارا من 28 نوفمبر سيتم تعليق إصدار تأشيرات دخول للقادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوى وناميبيا وليسوتو وإيسواتينى وموزامبيق ومالاوي.

وأضافت الوكالة أن المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين إلى دولتهم من هذه المنطقة سيخضعون للحجر الصحي.

ويأتى ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "B.1.1.529" الجديدة، التى أثارت مخاوف واسعة فى العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.

وتم تسجيل أول إصابة بهذه السلالة فى بوتسوانا لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها ويبلغ نحو 80 مصابا.

وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات فى السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، السلالة الجديدة، التى أطلق عليها اسم "أوميكرون"، بأنها "مقلقة" وهى خامس نسخة توضع فى هذا التصنيف.