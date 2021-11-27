كل ما تريد معرفته عن تطوير محالج القطن بقطاع الأعمال العام؟

كتب عبد الحليم سالم

تدشن وزارة قطاع الأعمال العام، المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا في عملية حليج الأقطان التي تتم آليا دون تدخل يدوي، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة، اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكتروني حديث في المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة دخل المحلج.

كم عدد المحالج الجديدة التي سيتم تطويرها وكم تكلفتها؟

سيتم تطوير 7 محالج قطن جديدة في عدد من المحافظات بتكلفة تقديرية مليار جنيه؟

ما أحدث محلج قطن دخل الخدمة؟

محلج الزقازيق المطور هو الأحدث بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب المعدات الحديثة، بتكلفة إجمالية نحو 150 مليون جنيه، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمحلج الجديد تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، بطاقة إنتاجية للمحلج 5 طن/ساعة.

ما المستهدف من تطوير محالج القطن؟

تاتى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج القطن لتحسين قدراتها وكفاءتها ورفع جودة القطن المحلوج (الشعر)، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 4 ملايين قنطار سنويا بزيادة قدرها 250% في الموسم مقارنة بطاقة المحالج القديمة.

وما أول محلج تم تطويره؟

تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول المحالج المطورة في محافظة الفيوم، وتم الانتهاء من التجارب والتشغيل للماكينات المستوردة من الهند على القطن المصري بنجاح سواء للوجه القبلي أو البحري، حيث أثبتت كفاءة في التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصري، وإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب.

وما أبرز المحالج التي ستدخل الخدمة قريبا؟

جاري حاليا الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة في محلجي كفر الزيات وكفر الدوار بعد اكتمال الأعمال الإنشائية تمهيدا لبدء التشغيل، على أن يستكمل تطوير المحالج بإضافة ثلاثة أخرى مطورة العام المقبل.