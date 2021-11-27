اليوم السابع
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قومى البحوث ونادى روتارى وبحوث البناء تنظم معرضا لدعم "حياة كريمة" غدا

السبت، 27 نوفمبر 2021 01:08 م
قومى البحوث ونادى روتارى وبحوث البناء تنظم معرضا لدعم "حياة كريمة" غدا مبادرة حياة كريمة
كتب ـ محمد صبحى

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ينظم المركز القومى للبحوث المعرض "الخيرى الشامل"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الأحد، بمبنى رؤساء الشعب بالمركز.
 
وأكد الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، فى بيان أن فكرة هذا المعرض جاءت في إطار دعم مبادرة "حياة كريمة" وإيمانآ بالدور المجتمعي الهام الذي تلعبه تجاه المواطنين البسطاء، بالإضافة إلى حرص المركز على أن يكون له دور فعال في تنمية المجتمع بشكل أو بآخر.
 
ويقيم المعرض اللجنة الاجتماعية بالمركز برئاسة د. علا شرف أستاذ الفارماكولوجي بمعهد البحوث الطبية بالمركز، بالتعاون مع نادى روتارى التحرير ونادى انرويل التحرير ومركز بحوث البناء، وهذا المعرض متاح للجمهور، ويضم تشكيلة كبيرة من الملابس (شتوي وصيفي) للرجال والنساء والأطفال، وأحذية، ومفروشات، وسجاد، وبطاطين، وملايات وغيرها، بأسعار رمزية جدآ حتى معظمها لا يتجاوز الـ100 جنيه، وأغلبها جديدة مدعمة.
 
ونوه المركز على جميع المشاركين الالتزام بقواعد وشروط التباعد الاجتماعي التي وضعتها الدولة منذ بداية كورونا، من حيث ارتداء الماسك والتباعد بين كل شخص وآخر بمسافة لا تقل عن 2 متر، وذلك حرصا على سلامة جميع الحاضرين.

التعليم العالى

القومى للبحوث

كورونا

معرض ملابس

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

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