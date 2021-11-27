"قوتك في ثقافتك" دورة تدريبية لتنمية المهارات الحياتية للفتاة بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع سفارة المعرفة بالجامعة، دورة تدريبية بعنوان "تنمية المهارات الحياتية للفتاة الجامعية" تحت شعار (قوتك في ثقافتك)، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامع.

وقال رئيس الجامعة أن الدورة استهدفت عضوات هيئة التدريس والجهاز الإداري والطالبات بجميع الكليات، وأقيمت بمقر سفارة المعرفة بالحرم الجامعى القديم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تنظيم الدورة يأتى تزامناً مع فعاليات حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وأيضاً تنفيذاً لإستراتيجية النهوض بالفتاة الجامعية، لتمكينها ثقافياً وسياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وجعلها أكثر فاعلية داخل المجتمع، مشيراً إلى أن التدريب يهتم بتأهيل الفتاة الجامعية وإنطلاقها إلى سوق العمل سواء أثناء فترة الدراسة أو التخرج، حيث تساهم فى توسيع مداركهم وتنمية المهارات التي يحتاجونها في حياتهم العملية.

وأوضحت الدكتورة رهام فاروق مدير الوحدة، أنه شارك بالتدريب ١٥ فتاة من عضوات هيئة التدريس والجهاز الإداري والطالبات، مضيفة أن تلك الدورة ضمن سلسلة من الدورات الخاصة لتنمية ثقافة ومهارات الفتاة الجامعية وجعلها أكثر إيجابية داخل الجامعة والمجتمع، لافتة إلى أن التدريب تضمن محاور عدة منها، طرق ومهارات التواصل، القدرة على إتخاذ القرار، وتزويد المشاركات بالمعلومات والمهارات والتوجهات الأساسية لتأهليهم للتعامل مع الظروف الحياتية بفاعلية.

وأشارت سلمي كبرو مسئول السفارة، إلي أن الدورة هدفت إلى تعريف الطالبات بعدد من المهارات الإتصالية والمجتمعية من خلال عمل ورشة تدريبية عن كيفية إدارة الوقت، والتعامل مع ضغوط الحياة، وكذلك مهارة التفكير الإيجابي والتخطيط لكل مرحلة يمكن أن تمر بها الفتاة، موضحة أنه قام بالتدريب مينا مكرم مدرب تنمية المهارات بوزارة الشباب والرياضة واليونسيف.