قافلة طبية بيطرية مجانية بزاوية البقلي فى المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

شهدت قرية زاوية البقلي اليوم قافلة بيطرية يتم من خلالها الكشف وصرف العلاج المجاني لجميع أنواع الحيوانات والطيور.

وتعتبر القافلة ضمن سلسلة القوافل التي يتم فيها تعاون الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء، وجامعة السادات ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى رفع الوعي البيطري لدى المربين بقرى المركز وتدعيم والحفاظ على الثروة الحيوانية لديهم.

وترأس القافلة الدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتور علاء الدين حسين عميد كلية الطب البيطرى و بحضور الأستاذ الدكتور رضا راشد فرج وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب و إشراف الدكتور محمد منير سليمة مدير عام المشروعات البيئية و بمشاركة كلية الطب البيطرى والإدارة العامة للمشروعات البيئية.

هذا وقد بلغ إجمالى عدد الحالات المستفيدة من القافلة ٦٥٤حالة، حيث بلغت الحالات في تخصص الباطنة و المعدية 112 حالة تابعها الدكتور محمد أبو العز، والجراحة 16 حالة للدكتور أحمد شرشر، والتوليد و التناسل 76حالة للدكتور محمد وجدى، وبلغت حالات الطيور و الدواجن ١٠٠ حالة للدكتورة هند محمود، والصحة والأمراض المشتركة 350حالة للدكتورة هند محمود.

وعلى الجانب الآخر تم تنفيذ قافلة إرشاد زراعي بالتعاون مع معهد الهندسة الوراثية حيث تم المرور على أراضي عدد من المزارعين ومناقشة مشاكلهم الزراعية وإيجاد الحلول لها وكتابة روشتات زراعية لعلاج الآفات.