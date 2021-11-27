فوز طالبين بكلية الزراعة بالإسكندرية بالمركز الأول فى مسابقة كمال الأجسام

الإسكندرية أسماء على بدر

حصلت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية على المركز الأول فى مسابقة كمال الاجسام بفوز الطالبين محمد أسامه العبد ومحمد محمد عبده ، من قسم الهندسة الزراعية الفرقة الأولى في بطولة جامعة الإسكندرية والتي اقيمت على صالة استاد رعاية الشباب.

وشارك فى البطولة عدد كبير من طلاب جامعة الإسكندرية من كافة الكليات كما فاز الطالب خالد تامر من الفرقة الاولى بالمركز الرابع وفاز بالمركز الخامس الطالب أحمد رجب هاشم.

وكانت قد انطلقت الأنشطة الرياضية بجامعة الإسكندرية بعدد من الفاعليات الرياضية والمباريات للتنافس بالإضافة إلى تأهيل الفرق الرياضية للمشاركة فى بطولات الجامعات المقرر انعقادها خلال الفترة القادمة .

وكان قد فاز فريق كرة القدم لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة الإسكندرية وذلك فى بطولة الجامعة.

وقدمت الدكتورة مها أمين عميد كلية التربية الرياضية بنات التهنئه للطالبات على فوزهم فى البطولة متمنية تصعيد الفريق على مستوى الجامعات والاستعداد للمنافسه القادمة.

وكان قد إنطلق دورى الجامعة بمشاركة كافة كليات الجامعة قى كافة الانشطة الرياضية المختلفة بمشاركة امهر الطلاب فى الفرق المختلفة .