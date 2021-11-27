فريق مسرح طب قصر العينى يعرض مسرحيته "فندق العالمين" ضمن مهرجان المسرح الجامعى

كتب محمد صبحى

فريق مسرح كلية طب قصر العيني يعرض مسرحيته "فندق العالمين" ضمن مهرجان المسرح الجامعي بجامعة القاهرة، حيث قدم الفريق المسرحي بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عرضًا مسرحيًا بعنوان "فندق العالَمَين" بمسرح المدينة الجامعية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية القصيرة، والذي تنظمه جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ويهدف إلى احتضان المواهب الشابة للطلاب بجميع الكليات، وتشجيعهم على المشاركة في فنون المسرح المختلفة.

وأشادت لجنة التحكيم والحضور بأداء الطلاب في التمثيل والموسيقى والديكور والإخراج، حيث أن مسرحية "فندق العالمين" هي نص اجتماعى درامي من مختارات المسرح العالمي؛ تأليف إيريك وإيمانويل شميت، وقدم المعالجة الدرامية وأخرجها الطالب عمر علي النظامي طالب امتياز كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. وتدور فكرة العرض عن أحوال مجموعة من نزلاء الفندق المسمى بفندق العالمين، والذي يتواجد فيه جميع من هم في حالة الغيبوبة أي بين الحياة والموت، مع اختلاف أسباب مجيئهم إلي الفندق، ويكون الربط ما بين المستشفى الذي يتواجد فيها الحالات وذلك الفندق يتم بواسطة مصعد متحكم في دخول أو خروج النزلاء من الفندق، ومع تتابع الأحداث تتضح الذكرى الأخيرة لكل شخصية بالفندق. وتطرح المسرحية أسئلة فلسفية في الوجود الإنساني منها أين نذهب عندما نسقط في غيبوبة ونصبح في عالم بين العالمين؛ بين الحياة والموت؟ وهل قرار الحياة أو الموت من حقنا؟ وما هو الموت؟ وما هو عالم ما بعد الموت؟.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي وتمتلك عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي نظرًا لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، وتحرص على تقديم عروض مسرحية هادفة ومتميزة تساهم في الارتقاء بأفكار الطلاب وأذواقهم ليصبحوا أكثر قدرة على المساهمة بقوة في التنوير.

كما تعمل الجامعة على الدعم المتواصل للأنشطة الإبداعية للطلاب، وترعى الفنون الراقية التي تتفاعل مع عقلية الشباب وترتقي بمستواهم الثقافي والفكري وتقضي على الأفكار المتطرفة، نظرًا لأن دورها لا يقتصر على الجانب التعليمي فحسب ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم. وأوشكت الجامعة على الانتهاء من إنشاء مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية وفقًا لأحدث التقنيات العالمية من حيث التجهيزات الفنية والتكنولوجية ليكون منارة جديدة من منارات جامعة القاهرة تضيء من حولها من خلال العمل على اكتشاف المواهب والمبدعين تدعيمًا لرسالة الفن الراقي ودور المسرح في الارتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا.