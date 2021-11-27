فرنسيون ينظمون احتجاجا "رمزيا" ضد بريطانيا ويهددون بالتصعيد بسبب حقوق الصيد

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أطقم الصيد الفرنسية نظمت احتجاجات "رمزية" عند نفق القنال وثلاثة موانئ في شمال فرنسا في يوم من الإجراءات ضد الحكومة البريطانية بسبب الخلاف المستمر حول دخول القوارب الفرنسية في القنال.

وأشعل الصيادون مشاعل حمراء عندما بدأوا احتجاجهم يوم الجمعة في ميناء سان مالو قبل الانتقال إلى كاليه ونفق القنال بعد الظهر.

وأوضحت الصحيفة أنه تم منع عدد من سفن الصيد من الوصول إلى ميناء كاليه ، البوابة الرئيسية لأوروبا من المملكة المتحدة ، في احتجاج استمر 90 دقيقة ، مع احتجاجات مماثلة في ميناء أوسترهام والطرق المؤدية إلى نفق القنال.

وكتب على لافتة مكتوبة باللغة الإنجليزية على أحد القوارب الذى يحمل اسم، Marmouset II ، "نريد استعادة تراخيصنا".

قال أوليفييه ليبرتر ، رئيس لجنة الصيد الإقليمية في كاليه ، إن عمليات الإغلاق يوم الجمعة لم تؤد إلى توقف حركة المرور ، لكنها صممت لتكون بمثابة "طلقة تحذير" ضد البريطانيين.

وأضاف أنه "عمل رمزي" ولكن إذا استمر الخلاف حول ما يقولون هو فشل المملكة المتحدة في إصدار مجموعة كاملة من تراخيص الصيد للفرنسيين ، فسوف يصعدون إجراءاتهم و "يظهرون المزيد من الأسنان".

وقال: "البريطانيون يمكنهم الوصول إلى السوق الأوروبية ، بينما لا يمكننا الوصول إلى المياه البريطانية. هذا ليس طبيعيا ، يجب على الحكومة البريطانية احترام الاتفاقية ".

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