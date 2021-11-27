عروس غرب أسوان: "ربنا يجبر بخاطر الرئيس زى ما جبر بخاطرى وعوضنى جهازى اللى ضاع"

أسوان – عبد الله صلاح

علقت آلاء شافعى، عروس غرب أسوان، التى تكفل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتجهيزها جهاز كامل بعد تلف جهازها بسبب الأمطار والسيول التى تعرضت لها قريتها غرب أسوان، على هدية الرئيس لها.

وقالت آلاء لـ"اليوم السابع": "ربنا يجبر بخاطر الرئيس زى ما جبر بخاطرى ورسم الفرحة على وجهى وعوضنى عفشى اللى ضاع فى السيول، بعد أن كانت نفسيتى مدمرة خالص".

وتابعت عروس غرب أسوان: كنت فى شرف استقبال الرئيس عقب حضوره لقريتنا غرب أسوان للاطمئنان على المتضررين من السيول وتحدثت معه وعزمته على فرحى". وأشارت إلى أنه عقب الزيارة فوجئت بأن رئيس الجمهورية وجه مؤسسة حياة كريمة بتوفير الجهاز الخاص بها، ففرحت فرحا شديدا لأنه شىء غير متوقع - على حد وصفها - مشيرة إلى أنها كانت بحاجه إلى تلك الفرحة لأن حالتها النفسية كانت مدمرة بعد دمرت السيول جهازها قبل موعد الزفاف. وأوضحت عروس أسوان، بأن الرئيس عوضها جهازها بالكامل من أجهزة كالغسالة والمطبخ والبوتاجاز ومراتب وشاشة وغيرها من باقى مستلزمات العروس، معلقة: "شكرا الأب الحنون".