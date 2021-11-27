ضبط 33 قضية تموينية بينها أفران غاز مجهولة المصدر بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

جاءت الحملة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد مدير مباحث التموين تنسيقاً و وكيل وزارة التموين بسوهاج أسفرت عن ضبط وتم ضبط 33 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط مدير مسئول مصنع أفران غاز بالمنطقة الصناعية دائرة مركز جرجا ويقيم دائرة مركز جرجا لإدارته مصنعا بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "454" فرن غاز وفرخ صاج وكمبس واسطمبة وماكينة قطع صاج وماسورة ومحبس، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم ضبط صاحب تروسيكل ويقيم دائرة مركز طما لحيازته وتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، وتم ضبط " 250 " كيلوجرام دقيق بلدي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

كما تم ضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بمستودع البوتاجاز، وجـــار الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلــــة.