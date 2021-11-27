ضبط 3000 لتر زيت طعام مجهول المصدر محملة على سيارة نصف نقل بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بمشاركة المفتشين بالإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق ههيا / أبوكبير من ضبط سيارة نصف نقل قادمة من المنوفية متجهة إلى أبوكبير محملة بعدد (200) كرتونة زيت طعام ماركة مجهول المصدر، تحتوى كل كرتونة على عدد (12) زجاجة سعة (1) لتر، ومحملة أيضا بعدد (50) كرتونة زيت طعام مجهول المصدر، تحتوي كل كرتونة على عدد (12) زجاجة سعة (1) لتر ، بإجمالي كمية مقدارها (3000) لتر، وتم تحرير المحضر رقم 11571 لسنة 2021 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك.







المضبوطات



ضبط 3000 لتر زيت طعام مجهول المصدر محملة على سيارة نصف نقل



