ضبط ملابس جاهزة مجهولة المصدر فى حملات مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة على الاسواق لمتابعة فعاليات الجمعة البيضاء، وذلك بتعليمات مشددة من محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المحلات والمولات المقدمة عروض الجمعة البيضاء حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب وإشراف الاستاذ أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة على المحلات والمولات المشاركة فى فعاليات الجمعة البيضاء والتى أسفرت عن ضبط محلين للمصنوعات الجلدية بمنطقة محطة الرمل لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار الشاملة للسلع داخل المحل بالمخالفة للقانون رقم 181 لسنة 2018، ضبط محل للملابس الجاهزة بمنطقة محطة الرمل لعدم قيامه بالإعلان عن الأسعار الشاملة للسلع داخل المحل

كما تم ضبط محل للعطور والإكسسوارات بمنطقة محطة الرمل لقيامه بحيازة سلع مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها حيث تم التحفظ على 70 نظارة شمس مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، 20 زجاجة برفانات أنواع مختلفة مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، 20 زجاجة برفانات انواع مختلفة مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، 10 اسبراى مستورد غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها.

وتم ضبط محل للملابس الجاهزة بمنطقة محطة الرمل لقيامه بحيازة سلع مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها حيث تم التحفظ على 10 جاكت رجالى مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، 10 بالطو رجالى مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، 20 حذاء رجالى مقاسات مختلفة مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها.

كما تم المرور والتفتيش على عدد 25محل وتم التفتيش على الإعلان عن الأسعار الشاملة للسلع والتأكد من إصدار فواتير قانونية للمستهلكين وتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع والتأكد من حقيقة عروض الوايت فرايدى وتم التنبيه باللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.