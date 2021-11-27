ضبط مصنع لتعبة مواد غذائية بدون ترخيص فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين ب الإسكندرية ، حملة مكبرة بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ،بتشديد الرقابة على مصانع النواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين و منعا للغش التجارى و التدليس.

و قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الادارة و إشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة و محمد الشافعى مفتش الادارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات تموينية بنطاق الادارة و التى أسفرت عن ضبط مصنع لتعبة مواد غذائية بمنطقة البيطاش بدون ترخيص من الجهات المختصة وقيامه بالتلاعب فى الصلاحية عن طريق إعادة قيامه بالتعبئة من الأجولة بتاريخ لاحق عن تاريخ الاصلى للأجولة وحيازة سلع غذائية بدون الفواتير الدالة على مصدرها.

وتم التحفظ على المضبوطات وهى 18 جوال بلح بالنوى زنة الواحد 55 كجم بدون بيانات ويوجد به سوس وحشرات وغير صالح للاستهلاك الأدمى باجمالى 990كجم ،30 جوال ملح صخرى زنة الجوال الواحد 25ك باجمالى 750 كجم، 20 باكت ملح ،بإجمالى 120 كجم، 30 باكت أرز بإجمالى 600 كجم،20 جوال أرز زنة الجوال الواحد 25ك باجمالى 500 كيلو جرام.

كم تم تحرير 12 محضر عدم حمل شهادة صحية ،5 محاضر عدم اعلان عن الاسعار، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.