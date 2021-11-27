ضبط متهمين وأمر بإحضار 3 أصابوا نجارا بـ 65 غرزة لدفاعه عن ابنة شقيقه بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

ألقى ضباط مباحث مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، القبض على متهمين اثنين فى واقعة البلطجة والتعدى على نجار موبليا بالضرب بأسلحة بيضاء وشوم، وإصابته بـ 65 غرزة بالرأس وكسر باليد اليمني وتركيب شريحة و7مسامير، بعد تدخل المجني عليه للدفاع عن ابنة شقيقه بعد معاكسة أحد المتهمين لها والتحرش بها لفظيا والتعدي عليها بالضرب بمساعدة خالته وتمزيق ملابسها.

وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين آخرين للتحقيق معهم فى القضية.

وقال المجني عليه لـ"اليوم السابع"، إن الواقعة بدأت عندما كانت ابنة شقيقه في طريقها للدرس، وفوجئت بالمتهم الرئيسي وهو شاب في العقد الثاني من العمر يتحرش بها لفظيا.

وأضاف أن المتهم استدعي خالته، وانتظرا الفتاة فور خروجها من الدرس، وقام بالإمساك بها، وقام هو وخالته بالتعدي عليها بالضرب وتمزيق ملابسها وإظهار أجزاء من جسدها للمارة.

وأشار إلى أن شقيقه توجه لوالد المتهم لمعاتبته، ولكنه لم يستجب وادعى بأن نجله لم يفعل شيئا، مبينا أن المتهم واصل استفزاز الأسرة وحضر أمام المنزل، وشاهده ابن أخي "شقيق الفتاة"، فحدث اشتباك بالأيدي بينهما، وأثناء جلوسي أمام المنزل فوجئت بوالد المتهم مصطحبا المتهم وأقاربهم حاملين أسلحة بيضاء وشوم وانهالوا عليا بالضرب ولم يتركوني إلا غارقاً في دمائي.

وناشد المجني عليه الأجهزة الأمنية، بسرعة إلقاء القبض على المتهمين لينالوا عقابهم جراء ما ارتكبوه.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مركز شرطة المحلة، بتحرير المجني عليه بلاغاً بتعرضه للضرب على يد بلطجية بالقرية حاملين أسلحة بيضاء وشوم، وفر المتهمين هاربين.