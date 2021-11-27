اليوم السابع
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ضبط طن رنجة داخل مصنعين يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالغربية

السبت، 27 نوفمبر 2021 04:20 م
ضبط طن رنجة داخل مصنعين يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالغربية المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط مصنعين لتصنيع الرنجة بمركز كفر الزيات، بداخلهما طن رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كان وكيل وزارة التموين قد شدد على تكثيف الحملات على مصانع الرنجة المنتشرة بنطاق المحافظة وخاصة بمركز كفر الزيات، لإحكام الرقابة على التصنيع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وتشكلت حملة مكبرة من مفتشي الرقابة التموينية، ضمت اشرف شرف الدين، السيداحمد الحواله، طارق شعيب مفتشي الرقابة التموينية.

أسفرت الحملة عن ضبط  مصنع اسماك مدخنه (رنجة)  بناحية ابيار مركز  كفر الزيات بداخله نصف طن رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، كما تم ضبط مصنع آخر،  بمدينة كفر الزيات بداخله 100صندوق رنجة بإجمالي وزن نصف طن، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


تموين الغربية

كفر الزيات

رنجة

محافظة الغربية

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