اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 02:37 م
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ضبط صاحب مخبز استولى على فرق دعم المحروقات بالغربية

السبت، 27 نوفمبر 2021 02:10 م
ضبط صاحب مخبز استولى على فرق دعم المحروقات بالغربية حملات تفتيشية على المخابز بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمديرية التموين بالغربية، من ضبط صاحب مخبز استولى على 14 ألف و400 جنيه قيمة الدعم على المحروقات، بعد التحويل من سولار إلى غاز طبيعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، وتشكلت حملة برئاسة محمد شعبان مدير إدارة تموين مركز طنطا،  ضمت صالح محمد، واحمد ورد، وأشرف صبحي المفتشين بالرقابة التموينية، أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز استولي على 14ألف و400جنيه قيمة الدعم على المحروقات بعد التحويل من سولار إلى غاز طبيعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله

كما تم تحرير 17 محضرا لأصحاب مخابز منها محضر لصاحب مخبز لتجميعه 400كجم دقيق بلدي مدعم بقصد بيعهم بالسوق السوداء، ومحضر لصاحب مخبز لتصرفه بالبيع فى7أجولة دقيق بوزن 350كجم بالسوق السوداء.

 كما تم تحرير 4محاضر لمخابز  قامت بإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بأوزان تتراوح بين 19 و17و14و12جم، وتحرير 3محاضر لمخابز لإنتاجها  خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


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تموين الغربية

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مخابز الغربية

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