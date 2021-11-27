صباح مشمس على جميع مراكز أسيوط وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة ليلا.. لايف

أسيوط - فريق المحافظات

تشهد سماء محافظة أسيوط استقرارا في درجات الحرارة وصباح مشمس، بينما تشهد درجات الحرارة انخفاضا بدءا من الليل حتى فجر اليوم الثاني، واعتدال حالة الجو نهارا.





وقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لحالة الطقس بالمحافظة.



في نفس السياق عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار والتأكيد على جاهزية جميع قطاعات المحافظة المختلفة ووضع آليات محددة وخطة استباقيه للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن ... جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارات الري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين ورؤساء القطاعات ومسئولي شركات المرافق ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالديوان العام وعدد من مديري الإدارات ذات الصلة.



تناول الاجتماع التأكيد على جاهزية مختلف القطاعات لمواجهة أية تقلبات جوية خلال فصل الشتاء واستعداد كل قطاع بوضع الخطة الملائمة للمواجهة، فضلاً عن التدابير التي يجري اتخاذها لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثها.



ووجه محافظ أسيوط جميع الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات برفع حالة الاستعداد لمواجهة الشتاء والتعامل الفوري مع أى تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة والتأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم.

