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صاحب اختيار أناشيد حفل الكباش: لغة مصرية القديمة تراث المصريين وروح الحضارة

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:52 م
صاحب اختيار أناشيد حفل الكباش: لغة مصرية القديمة تراث المصريين وروح الحضارة حفل افتتاح طريق الكباش
إبراهيم حسان

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قال الدكتور مسيرة عبد الله، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة والمسئول عن اختيار أناشيد حفل افتتاح طريق الكباش، إن اللغة المصرية القديمة تراث المصريين وروح الحضارة المصرية التى سجلها أجدادنا القدماء على الجدران عن حياتهم واحتفالاتهم ومعتقداتهم وكل شيء فى حياتهم.

 

أضاف عبد الله، فى مداخلة متلفزة، لبرنامج "من مصر" الذى يذاع عبر قناة cbc، أن احتفالية نقل المومياوات الملكية، تجربة رائدة بالدولة المصرية، لاسيما فيما يتعلق بإطلاق الأناشيد باللغة المصرية القديمة، مردفا: "حفل افتتاح طريق الكباش أيضا كان فرصة لتقديم أشعار قدماء المصريين".

 

وأوضح أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن نص الأنشودة الخاصة بتتويج الملكة حتشبسوت، موجودة على البناء الأول لمبعد حتشبسوت فى الدير البحرى، مردفا: "الملكة حتشبسوت صاحبة أول مبادرة لإنشاء طريق الكباش، والمايسترو نادر عباسى قدم احتفالية عظيمة للأناشيد المختارة".

 

وتابع: "عودة الروح المصرية واجب قومى وواجب وطنى، لأننا نرتبط بالهوية المصرية القديمة، وهنا دور المثقفين مطلوب وأن تتكاتف مؤسسات الدولة من أجل الهوية المصرية".


حفل افتتاح طريق الكباش

الدكتور مسيرة عبد الله

افتتاح طريق الكباش

طريق الكباش

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