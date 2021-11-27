اليوم السابع
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شرطة الكهرباء تضبط جرائم سرقة تيار بـ64 مليون جنيه

السبت، 27 نوفمبر 2021 02:11 م
شرطة الكهرباء تضبط جرائم سرقة تيار بـ64 مليون جنيه جريمة سرقة التيار الكهربائى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

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وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف سارقي التيار الكهربائي، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت شرطة الكهرباء ـ خلال أسبوع من ضبط 82653 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 64٫423٫705 مليون جنيه.
 
يقول الخبير القانونى خالد محمد، إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، فإن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.
 
ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
 
وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
 

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