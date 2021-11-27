سيارة من المخلفات بـ3000 جنيه فقط.. وصاحبها: نفسى أوصل للعالمية.. لايف

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، من داخل مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية وتحديدا منطقة تل الحدادين، ولقاء مع شاب فى العقد الثانى من عمره يعمل فى مهنة ميكانيكى دراجات بخارية، نجح فى تجميع مخلفات الخردة وتحويلها إلى سيارة بتكلفة بسيطة.



وقال أحمد رمضان لـ "اليوم السابع " إنه ترك التعليم منذ الصغر فى الصف السادس الابتدائى ليعمل فى مهنة ميكانيكى دراجات نارية وبخارية، وبالفعل تمكن من تعلم هذه المهنة عن جدارة بعد عمل أكثر من 10 سنوات بإحدى الورش، ووفقه الله بعد ذلك لافتتاح ورشة صغيرة وأصبح لديه العديد من العملاء أصحاب الدراجات الذين يقبلون عليه نظرًا لتفوقه فى هذه المهنة.



وأضاف أحمد: كنت أقوم بتأجير السيارات لإنقاذ الدراجات البخارية التى بها أعطال من الطرق الرئيسية والمدينة ونقلها إلى الورشة، حيث كانت تكلفة النقل كبيرة ومكلفة، فقررت على الفور اختراع سيارة من مخالفات الخردة الموجودة داخل الورشة وهى عبارة عن "ماتور ماكينة قديم، صندوق خشبى، كارونة سيارة قديمة" وتجميع وتصنيع باقى الأجزاء على اليد.





وأوضح : الفكرة كلفتنى 3 آلاف جنيه تقريبا وبعد خروجها إلى النور أعجب بها جميع سكان المنطقة الذين دعمونى فى هذا الاختراع، مشيرًا إلى أنه حاليا يقوم بتطوير هذا التصميم وإزالة الأجزاء الخشبية وتحويلها إلى معدن.



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تحويل الخدة والمخلفات لعربية



تحويل الخردة لعربية



تصنيع عربية من الخردة



عربية من الخردة



