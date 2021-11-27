سقوط عاطلين لسرقتهما حقيبة بداخلها مبلغ مالى من محاسب في مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لارتكابهما واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من محاسب بإحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى من أحد مكاتب الصرافة الكائنة بدائرة القسم ، وأثناء سيره فوجئ بشخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " قام أحدهما بخطف حقيبة يده ، وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة (عاطلين - مقيمان بمحافظة الفيوم – لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "قيادة وملك أحدهما" ، وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع والخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما .. كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة بمسكنهما.

بإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.