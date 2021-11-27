سفير مصر لدى باريس: اهتمام كبير من الشعب الفرنسى بفعالية افتتاح طريق الكباش

(أ ش أ)

أكد سفير مصر لدي باريس السفير علاء يوسف، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الشعب الفرنسي بفعالية افتتاح طريق الكباش.

وقال يوسف - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (مصر جديدة) الذي يقدمه ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على قناة (اي تي سي)، مساء أمس الجمعة، إن هناك إعجابا شديدا بالحضارة المصرية من جانب الشعب الفرنسي وهذا سينعكس على التدفق السياحي الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذا الحدث الكبير ووضع كافة إمكانات الدولة من أجل إظهار هذا الحدث بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها.

وأوضح أنه أجرى عدة لقاءات مع شركات السياحة في فرنسا، وذلك من أجل العمل على جذب السياحة لمصر.



وقال إن العام القادم سيكون مهما جدا على صعيد العلاقات الثقافية والسياحية بين مصر وفرنسا وذلك لأنه يوافق الاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد.