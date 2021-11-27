سفير مصر بجنوب أفريقيا: تشكيل فريق من السفارة للتعامل مع المتحور الجديد

كشف السفير أحمد الفاضلى سفير القاهرة بجنوب أفريقيا وبوتسوانا وليسوتو، تفاصيل متحور "أوميكرون" الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" تقديم الإعلامى محمد الباز والمذاع عبر قناة "النهار": "عدد المواطنين فى جنوب أفريقيا 60 مليون مواطن، لافتا إلى أن جنوب أفريقيا تمر بالموجة الثالثة لكورونا، ولم تدخل الموجة الرابعة بعد، وعدد الإصابات المسجلة يوميا حوالى 3000 حالة"، مشيرا إلى أن ذروة الموجة الثالثة فى جنوب أفريقيا سجلت 26 ألف إصابة، موضحا أن جنوب أفريقيا تنتظر الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وتابع: دولة جنوب أفريقيا أول من أعلن عن المتحور الجديد "أوميكرون" بعد اكتشافه، مضيفا:" جنوب أفريقيا لديها شفافية فى الإفصاح عن اعداد الإصابات".

وعن دور السفارة هناك، أكد أنه تم تشكيل فريق للتعامل مع أزمة المتحور الجديد، من خلال وضع رقم هاتف للتواصل مع السفارة، وهو 0027763880808، ويستطيع أى مواطن يواجه مشكلة التواصل مع السفارة من خلاله، والإبلاغ عن حالات الإصابة بالمتحور الجديد".