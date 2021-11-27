سريلانكا تحظر دخول القادمين من 6 دول إفريقية بسبب متحور كورونا

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أعلنت حكومة سريلانكا اليوم السبت حظر دخول أغلب المسافرين القادمين من 6 دول أفريقية بداية من غد الأحد على خلفية اكتشاف السلالة المتحورة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جنوب إفريقيا خلال الأسبوع الماضي.

وحسب منشور رسمي من وزارة الصحة في سريلانكا - نقلته صحيفة "ديكا هيرالد" الهندية - فإنه "بداية من غد الأحد، سيتم فرض حجر صحي إجباري على كل القادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوثو وإسواتيني"، على أن يتم فرض الحجر الصحي أيضا على القادمين لسريلانكا من تلك الدول خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المنشور أن أي مسافر كان في واحدة من تلك الدول خلال الـ14 يوما السابقة لوصوله سريلانكا، حتى إذا كان بغرض الترانزيت، فإنه سيتم إجراء تحليل "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا بغض النظر عن تلقيهم التطعيم أو لا.