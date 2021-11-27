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زى النهارده.. حجز إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" للحكم

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:16 ص
زى النهارده.. حجز إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" للحكم المستشار شبيب الضمرانى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من سنتين يوم 27 نوفمبر 2019، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى والمنعقدة بمجمع محاكم طره، تحجز إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، للنطق بالحكم.

جدير بالذكر أن المحكمة قد  قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.


محاكمة المتهمين باحداث الفتح

احداث رمسيس

جنايات القاهره

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