زى النهاردة.. قاضى "أحداث العدوة" يواجه المتهمين بصورهم فى الأحداث

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 4 سنوات، يوم 27 نوفمبر 2017، فضت محكمة جنايات العدوة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، أحراز محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة"، والتي يحاكم فيها محمد بديع و682.

وخلال الجلسة واجهت المحكمة المتهمين بصورهم فى الأحداث من خلال مقاطع الفيديو للأحداث، وفيما اعترض الدفاع على إجراء مواجهة المتهمين بصورهم فى الأحداث.

كانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، قد شهدت أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.