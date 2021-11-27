"زراعة الشرقية": استهداف زراعة 48 ألف فدان من محصول القمح على المصاطب

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن طريقة زراعة القمح على المصاطب تعتبر من أفضل طرق زراعة القمح على الإطلاق، حيث ابتكرت هذه الطريقة لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية وزيادة الإنتاجية، لأنها تؤدى إلى تحسين الصفات المحصولية، وينعكس ذلك إيجابيا على الإنتاج.



وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن المستهدف زراعته هذا العام من محصول القمح على المصاطب 48 ألف فدان، مؤكدا الفوائد التى أصدرها معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، مع بداية زراعة المحصول والتوسع فى زراعة محصول القمح بالموسم الجديد لمليون فدان على مصاطب لزيادة الإنتاج، هي توفر كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة وانتظام توزيع "البذرة" فى الحقل، وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، وتساعد على توفير وترشيد استهلاك مياه الرى، وتساعد فى زيادة سرعة الإنبات نسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، وتعمل على زيادة المحصول من الحبوب عن الزراعة البدار فى أحواض أو على خطوط.

وتابع أن المستهدف زراعته بالمحافظة هذا القمح من محصول القمح بصفة عامة 400 ألف فدان، والزراعة مستمرة حتى شهر ديسمبر، وجار التوعية بطرق الزراعة الحديثة وكيفية مقاومة الحشائش العريضة والنجيلية، لزيادة محصول القمح، كما يعمل الجهاز الإرشادى بعمل ندوات توعوية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح على مصاطب والتى تعود على المزارع بأعلى إنتاجية وكذا ترشيد استهلاك المياه.



كانت وزارة الزراعة استعدت، بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوى الجديد وخاصة الأسمدة والتقاوى، وعمل حملات بحقول الزراعات على رأس الغيط لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، خاصة من محصول القمح المحصول الأول، ومتابعة طرح التقاوى بالسعر المدعم، وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن التلاعب فى أسعار التقاوى.