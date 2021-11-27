رغم انخفاض درجة الحرارة.. انتعاشة في الرحلات البحرية بالبحر الأحمر.. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث "اليوم السابع"، لايف جديدا من أحد الشواطئ المفتوحة بمدينة الغردقة، لرصد حالة الطقس بمدينة الغردقة، وإقبال السياح على ممارسة السياحة رغم انخفاض درجة الحرارة، حيث شهد الشاطئ تواجدا من السياح الروس لممارسة السباحة.

كما ظهر فى بث "اليوم السابع" حالة من الانتعاشة البحرية المختلفة بالبحر الأحمر وإبحار عشرات اللنشات السياحية للجزر المختلفة ومواقع الغوص، منها جزيرة الحفتون الشهيرة بمدينة الغردقة.

من جانب آخر، تشهد محافظة البحر الأحمر خلال الأيام الجارية انتعاشة سياحية، حيث يستقبل مطارا الغردقة الدولى ومرسى علم 161 رحلة طيران دولية ومحلية على مدار ساعات اليوم السبت، والذى يسجل أكبر وصول لرحلات الطيران خلال الأسبوع، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولى اليوم 135 رحلة طيران دولية ومحلية مختلفة أغلبها قادمة من المطارات العالمية والأوروبية الروسية، يقلون قرابة 25 ألف سائح على متنهما.

وتصل لمطار الغردقة الدولى اليوم ما بين رحلات اليوم قرابة 20 رحلة روسية مختلفة، وعدد كبير من الرحلات القادمة من الدول الاوروبية المختلفة مثل ألمانيا وإنجلترا وكذلك أوكرانيا وسويسرا وبيلا روسيا وغيرها من الدول المختلفة.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن الجهات المختصة داخل المطار تقوم بأعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة على الوافدين. وكشفت جداول الرحلات اليوم السبت الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 26 رحلات طيران دولية من عدة دول مختلفة ضمن 77 رحلة طيران دولية تصل على مدار الأسبوع. وأكد جدول رحلات وصول اليوم لمطار مرسى علم الدولى أن اليوم وصول 10 رحلات من بولندا، و3 رحلات من إيطاليا، و3 رحلات من أوكرانيا، و3 تشيكي، و4 رحلات من المطارات الالمانية، ورحلة من فرنسا واخرى من رومانيا ولتوانيا.