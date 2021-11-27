وأعلنت بريطانيا عن تسجيل أول إصابتين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفى نفس الإطار، كشفت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا عن تسجيل 50 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفق "روسيا اليوم".

فيما قالت حكومة جنوب أفريقيا، إنه يتم عقابنا بسبب اكتشافنا لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وكان وزير الصحة فى دولة جنوب أفريقيا، أكد أنه لا يوجد دليل علمى على خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا، مشيرا إلى ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة.

وأضاف وزير الصحة الجنوب أفريقى: لا دليل علميا أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفى نفس الإطار، رفع العالم درجة استعداده لمواجهة متحور كورونا الجديد، حيث قررت العديد من دول العالم توقف الرحلات من دول فى جنوب القارة الأفريقية بسبب هذا المتحور، وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" يتزايد فى كل مقاطعات جنوب إفريقيا.

وعقد خبراء منظمة الصحة العالمية، اجتماعًا؛ لبحث ما يخص المتغير الجديد لفيروس كورونا، والذى ظهر فى جنوب إفريقيا، والذى يعرف باسم (بى 1.1.529).