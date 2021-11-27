وقال ماركيز - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم /السبت/، ونقلته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - إن حالة الطوارئ ستبدأ في 30 نوفمبر الجاري وحتى 28 من شهر فبراير المقبل بسبب الوضع الحالي للوباء العالمي، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ هذه التدابير كإجراء احترازي ضد المتحور الجديد ولحماية العاملين فؤ المجال الصحي في كولومبيا.


وأضاف ماركيز أنه يجب على جميع المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا الخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 15 يوما لمنع انتشار متحور "أوميكرون".. مشيرا إلى أن بطاقة التطعيم لأولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستكون مطلوبة لدخول الأماكن المزدحمة بدءا من 14 من شهر ديسمبر المقبل.