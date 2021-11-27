رئيس جامعة جنوب الوادى: مشاركة 3 طلاب فى عروض الافتتاح الأسطورى لطريق الكباش

قنا: صابر سعيد

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبهر العالم من جديد بحضارتها وإنجازاتها من خلال الافتتاح الاسطوري لطريق الكباش، أقدم ممر تاريخى فى العالم، والذي يربط بين معبدى الأقصر والكرنك، حيث أعاد اكتشاف روعة الأقصر فى عرض استحضار فرعونى رائع أبهر العالم.

وأشار "غرباوى" إلى مشاركة جامعة جنوب الوادى في هذا الحدث المصري والعالمي، حيث شارك 3 طلاب بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادى بقنا، في عرض الافتتاح الأسطوري لطريق الكباش، هم الطالب محمد أشرف محمد، بالفرقة الثانية بكلية والطالب عمر مختار عبدالمجيد بالفرقة الرابعة والطالب محمد عبدالناصر حساني بالفرقة الرابعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الطلاب الثلاثة فور علمهم بأن اللجنة المنظمة للحفل تنتقي مجموعة من الشباب للمشاركة في هذا الحدث، تحركوا إلى الأقصر على الفور، وتم اختيارهم من المخرج ضمن كوكبة من الشباب لتقديم العروض، وواظب أبناء كلية التجارة بقنا يوميا على حضور التدريبات والبروفات لأكثر من شهر من الثالثة عصرا حتي العاشرة مساء ثم العودة إلى قنا لحضور المحاضرات في اليوم التالي بالفترة الصباحية ثم العودة مجددا إلي الأقصر مع الثالثة عصرا، وظلوا على ذلك حتى خرجت الاحتفالية الأسطورية للدولة المصرية لطريق الكباش تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جنوب الوادي



طالب من الجامعة قبل العرض