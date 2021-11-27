اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها يتفقد المشروعات الإنشائية الجديدة ويشدد على سرعة الإنتهاء منها

السبت، 27 نوفمبر 2021 01:51 م
رئيس جامعة بنها يتفقد المشروعات الإنشائية الجديدة ويشدد على سرعة الإنتهاء منها الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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أجري الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من الإنشاءات الجديدة بالجامعة، رافقة خلالها الدكتور محمود عراقي المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

وشملت الجولة تفقد مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، والمقام على مساحة 1500 متر مربع، بتكلفة 78 مليون جنيه لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة، كما تفقد أعمال التطوير بمجمع الخدمات ومركز الطبع والنشر بالجامعة.

 وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة، مشروع مركز تدريب وإبدع مصر الرقمية  والذي يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويتكون من أرضى و3 أدوار، بتمويل 100 مليون جنيه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تفقد رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية، مشروع تجديد ملاعب الجامعة، والمكون من ملعب كرة قدم قانوني نجيل صناعي، وملعب خماسي أرضية نجيل صناعي، وملعب متعدد أرضية ترتان، ومضمار ألعاب قوى أرضية ترتان، ومنطقة الرمي جله وقرص ورمح أرضية نجيل طبيعي، ومنطقة وثب طويل.

وأكد "سوسه"، خلال الجولة على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل، مشددا على الإلتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.

تفقد ملاعب جامعة بنها

تفقد ملاعب جامعة بنها

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

رئيس جامعة بنها خلال الجولة
رئيس جامعة بنها خلال الجولة

 

رئيس جامعة بنها يتفقد العمل بالمنشآت الجديدة
رئيس جامعة بنها يتفقد العمل بالمنشآت الجديدة

 

متابعة العمل بالمنشآت الجديدة
متابعة العمل بالمنشآت الجديدة

 


جامعة بنها

رئيس جامعة بنها

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منشآت جامعة بنها

المعامل المركزية بجامعة بنها

ملاعب جامعة بنها

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