رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز التعريب بكلية اللغات والترجمة

كتب لؤى على

ترأس الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اجتماع مجلس إدارة مركز التعريب والترجمة والنشر بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الاجتماع الأول قرر مجلس الإدارة تكليف الدكتور محمد عزت سعيد غازي مديرا للمركز، كما تم اختيار كل من الدكتور محمد برس المستشار المالي لرئيس الجامعة مستشارا ماليا وعضوا لمجلس إدارة المركز، والدكتور أحمد السنتريسي المستشار القانوني لرئيس الجامعة مستشار قانونيا وعضوا لمجلس إدارة المركز.

وناقش مجلس الإدارة أسعار الخدمات التي يقدمها المركز، وتم التصديق عليها، حيث تقرر رسم تحديد المستوى للراغبين في الإلتحاق بالدورات التدريبية بالمركز بمبلغ 100 جنية، وتحدد رسم المستوى الواحد 750 جنيه لكل اللغات فيما عدا اللغة الألمانية فتقرر لها 1000 جنيه، كما تحدد سعر دورات الترجمة التخصصية 1000 جنية.

كما تقرر بخصوص التأهيل لإختبارات التويفل والأيلتس والدلف 3000 جنية، أما بالنسبة لدورات العلوم الطبية ومصطلاحاتها فتقرر لها 1200 جنية.

كما صديق مجلس الإدارة على عمل تخفيض بنسبة ٢٥% لكل طلاب الجامعة ومنتسبيها.

جدير بالذكر أن المركز مجهز على أعلى مستوى، ويتم التدريس في قاعات ومعامل صوتية مجهزة ومكيفة الهواء، علما بأن التسجيل في هذه الدورات يبدأ من غدا الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري.