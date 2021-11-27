رئيس البورصة: الإصلاحات السياسة النقدية إنجاز كبير وسبب مباشر لاستقرار سعر الصرف

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم السبت، إن 40.85 مليار دولار هي قيمة الاحتياطي النقدي في مصر حتى شهر أكتوبر 2021.



وأكد، خلال كلمته عقب افتتاح مؤتمر "البورصة للتنمية" الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين لمدة يومين بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام محافظة بورسعيد، للترويج لقيد الشركات بالبورصة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في البورصة المصرية، على أن ذلك نتاج نجاح لإصلاحات السياسة النقدية التي وفرت سعر صرف مستقر ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، بجانب إصلاحات: السياسة المالية، والمناخ الاستثماري، الحماية الاجتماعية، دعم وتقوية البنية التحتية، الدعم الإقليمي والدولي القوي، وتحسين تقييم مصر من قبل المؤسسات المالية.

ومن جانبه ، قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس الشيوخ، اليوم السبت، إن بورسعيد هي أهم نقطة في محور التنمية التي تشهدها مصر.

وأضاف، خلال كلمته عقب افتتاح مؤتمر "البورصة للتنمية" الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين لمدة يومين بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام محافظة بورسعيد، للترويج لقيد الشركات بالبورصة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في البورصة المصرية، أن الدولة المصرية تُطلق من بورسعيد المشروعات القومية الكبرى مثل: التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي، وكذلك المشروعات العملاقة بشرق بورسعيد، مؤكدًا على أن التوسع في الاستثمار سينتج عنه وجود فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المصري.



ويتضمن المؤتمر جلسات متخصصة لعرض فرص الاستثمار بالمحافظة ومدن القناة في مختلف المجالات، بجانب جلسات للتوعية بالقيد في البورصة والإجراءات والمزايا وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب المتخصصين والفنيين في البورصة المصرية.







النائب عادل اللمعي