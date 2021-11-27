دخول وخروج 29 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد، دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وسفينتين بضائع عامة .
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .
دخول وخروج 29 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيدالسبت، 27 نوفمبر 2021 03:07 م
موانئ بورسعيد
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد، دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن.
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