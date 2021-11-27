اليوم السابع
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دخول وخروج 29 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:07 م
دخول وخروج 29 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد، دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وسفينتين بضائع عامة .

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .



 


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