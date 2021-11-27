دخول وخروج 29 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد، دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وسفينتين بضائع عامة .



وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .







