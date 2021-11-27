دبى.. السيطرة على حريق فى حافلة مدرسية دون إصابات أو وفيات

كتب محمد جمال

تمكنت فرق الدفاع المدنى فى دبى من السيطرة على حريق شب في حافلة مدرسية مقابل مجمع "دبى مول" بدون إصابات، وفى تفاصيل الواقعة، تحركت فرق ووحدات الدفاع المدنى بدبى فور تلقيها بلاغا فى الساعة الـ12:53 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، يفيد بوجود حادث حريق في حافلة مدرسية على شارع مركز دبى المالى، حسبما ذكرت صحيفة الخليج.

واستطاعت الفرق المعنية السيطرة على الحادث في الساعة الـ13.25 دقيقة، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، فيما باشرت الفرق المختصة إجراء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكرأن، قررت الإمارات، تعليق دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتينى وزيمبابوى وبوتسوانا وموزمبيق على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ( وام)، إن ذلك تعليق يشمل دخول المسافرين الذين تواجدوا فى هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول .

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتينى وزيمبابوى وبوتسوانا وموزمبيق إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتى تشمل الوفود الرسمية ورعايا دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات وهذه الدول وأصحاب الإقامة الذهبية، وفقا لـ " وام".

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدنى بالإمارات أنه يشترط على المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتينى وزيمبابوى وبوتسوانا وموزمبيق عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم فى تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكى يسمح لهم بدخول الدولة.

كما يمنع سفر مواطنى دولة الإمارات إلى جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتينى زيمبابوى وبوتسوانا وموزمبيق، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.

وأهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم لضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أى تأخير أو التزامات أخرى.