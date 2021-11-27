اليوم السابع
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دافع عن صاحبه.. فريق بيطرى ينقذ حياة كلب تعرض لكسر بالجمجمة من أحد اللصوص

السبت، 27 نوفمبر 2021 09:24 م
دافع عن صاحبه.. فريق بيطرى ينقذ حياة كلب تعرض لكسر بالجمجمة من أحد اللصوص الكلب بعد إنقاذه وإجراء الجراحة
القليوبية إبراهيم سالم

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نجح فريق طبى بيطرى بإشراف الدكتور عبد الحليم القصبى، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، في إنقاذ حياة كلب "جولدن يتريفر" يبلغ من العمر 3 سنوات، بعد إجراء عملية تثبيت كسر بقاع الجمجمة وخياطة الجرح، حيث تعرض للضرب بالساطور على رأسه من أحد اللصوص خلال محاولتهم سرقة مزرعة فحاول الكلب مهاجمتهم لمنع السرقة مما أدى إلى كسر في الجمجمة وحدوث جرح عميق بالرأس.

وفى هذا السياق أوضح الدكتور عبدالحليم القصبي، أن صاحب المزرعة جاء بالحالة إلى مركز علاج الحيوانات الأليفة ببنها ليلا وعقب الكشف المبدئي تبين وجود جرح غائر بالجمجة وعلى الفور تم تجهيز حجرة العمليات بعد تعقيمها وتجهيز الحالة، وتم إجراء عملية لتثبيت للكسر وتم خياطة الجروح لإنقاذ الكلب استغرقت 60 دقيقة تحت تأثير المخدر وبدأ في التعافي ويتناول الأطعمة الخفيفة.

ووجه صاحب الكلب الشكر للفريق الطبي بمركز علاج وإنقاذ الحيوانات الأليفة بمدينة بنها على سرعة التدخل وإنقاذ الكلب وإجراء الجراحة بصفة عاجلة.

وأشار، إلى أنه فوجئ بمحاولة سرقة للمزرعة الخاصة به وأن الكلب حاول مهاجمة اللصوص فقام أحدهم بضربه بساطور في جمجمته لمنعه من عقره واللحاق به وضبطهم مما تسبب في إصابة بالغة للكلب وعلى الفور تواصل مع مركز حالات إنقاذ الحيوانات ببنها حيث قام الفريق الطبي بإجراء الجراحة العاجلة للكلب وهو يتماثل للشفاء الآن.

العملية الجراحية للكلب
العملية الجراحية للكلب

 

الكلب بعد إنقاذه
الكلب بعد إنقاذه

 

بعد إجراء الجراحة للكلب
بعد إجراء الجراحة للكلب

 


اخبار القليوبية

الطب البيطرى

مركز علاج الحيوانات الاليفة

الدكتور عبد الحليم القصبى

محافظة القليوبية

إنقاذ حياة كلب

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