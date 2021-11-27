اليوم السابع
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خلافات أسرية تدفع ربة منزل لإلقاء نفسها من نافذة شقتها بالهرم

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:39 م
خلافات أسرية تدفع ربة منزل لإلقاء نفسها من نافذة شقتها بالهرم جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت ربة منزل نفسها من نافذة شقتها بالهرم، لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات مع زوجها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإلقاء سيدة نفسها من نافذة شقة بمنطقة الهرم مما أسفر عن مصرعها فى الحال، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن ربة منزل متزوجة من أحد الأشخاص أصيبت بأزمة نفسية بسبب خلافات زوجية، مما دفعها لإلقاء نفسها من نافذة شقتها.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال الزوج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 
 

سقوط ربة منزل

القاء نفسها

خلافات زوجية

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