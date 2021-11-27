خلافات أسرية تدفع ربة منزل لإلقاء نفسها من نافذة شقتها بالهرم

ألقت ربة منزل نفسها من نافذة شقتها بالهرم، لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات مع زوجها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإلقاء سيدة نفسها من نافذة شقة بمنطقة الهرم مما أسفر عن مصرعها فى الحال، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن ربة منزل متزوجة من أحد الأشخاص أصيبت بأزمة نفسية بسبب خلافات زوجية، مما دفعها لإلقاء نفسها من نافذة شقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال الزوج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.