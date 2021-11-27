حكومة لاتفيا تحظر السفر إلى عدة دول إفريقية بسبب أوميكرون

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قررت حكومة لاتفيا حظر الرحلات إلى دول جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوى وموزمبيق وناميبيا وإسواتينى (سوازيلاند) وملاوي، بسبب متغير كورونا الجديد "أوميكرون".

وذكرت وكالة أنباء (ليتل) اللاتفية أنه يتعين على مواطنى لاتفيا والمقيمين الدائمين فى الاتحاد الأوروبى الذين لديهم تصريح إقامة فى لاتفيا والذين عادوا من البلدان المذكورة أعلاه فى الأيام العشرة الماضية تقديم نتيجة اختبار كورونا التى تم إجراؤها قبل 72 ساعة من الوصول إلى لاتفيا وفى اليوم الثامن بعد الوصول.

وسيُطلب من هؤلاء الأشخاص عزل أنفسهم لمدة 10 أيام، وإذا لم يعزلوا أنفسهم فى مكان إقامة سياحي، فيجب على أفراد أسرهم أيضًا عزل أنفسهم فى المنزل.

وحظرت العديد من الدول، السفر إلى جنوب إفريقيا بعد اكتشاف نوع جديد من فيروس كوفيد -19 يخشى العلماء من أنه قد ينسف جهود التغلب على الجائحة.