حكاية قتل سائق توك توك بدم بارد لسرقة مركبته في البحيرة.. فيديو وصور

البحيرة - ناصرجودة

خيمت حالة من الحزن الشديد على مدينة رشيد بالبحيرة، بعد واقعة مقتل محمد السيد خليفة سائق التوكتوك الشاب، الذى لقى مصرعه على أيدى اثنين من الأشقياء، بعد استدراجه لسرقة مركبته التى يساعد بها أسرته على نفقات المعيشة.





عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية، تفاصيل هذه الجريمة البشعة التى راح ضحيتها شاب فى مقتبل العمر، قتل بدم بارد من أجل المال.



من جانبها أكدت أسرة المجنى عليه أن ابنها محمد الشهير بمجدى خليفة، كان دمث الأخلاق يحبه كل من يقابله حتى الحيوانات الأليفة التى كان يرعاها، ويختصر جزءا من إيراد مشروعه للإنفاق عليها.



وقالت سحر خليفة شقيقة المجنى عليه ضحية الغدر، إنها فوجئت بهذا الخبر الصاعق على أسرتها فور حدوث الواقعة، مضيفة أنه تم القبض على الجناة الذين اعترفوا بتفاصيل الواقعة، وأنهم استدرجوا شقيقها بزعم توصيلهم إلى مكان إقامتهم، وأثناء قيادته التوك توك الخاص به قاموا بضربه على رأسه بحجر كبير حتى لفظ أنفاسه وألقوه بالزراعات المجاورة للطريق الدولى الساحلي واستولوا على التوك توك وكافة متعلقاته الشخصية.



وقالت والدة المجني عليه إن ابنها محمد كان أحد أعمدة المنزل، وفاكهة الأسرة كلها لبشاشته وطيبة قلبه ورحمته بالناس والتماس الأعذار لأصدقائه.



وأضافت أن نجلها سعى لإجراء قرض لشراء التوتوك، وذلك للمساهمة فى الإنفاق على أسرته، وتكوين مستقبله وكان هذا المشروع سبب وفاته ، مطالباً بالقصاص العادل من المتهمين بقتل نجلها وإجراء محاكمة سريعة تبرد نار أسرته .



وترجع احداث الواقعة الى تمكن مباحث البحيرة، من كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك بمدينة رشيد بالطريق الدولة الساحلى.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان مقيمان بمركز كفر الدوار، حيث استوقفا المجني عليه بمركبة التوك توك وطلبا منه توصيلهما لمدينة إدكو ولدى سيرهم بالطريق، قام أحدهما بالتعدى على المجنى بحجر وأفقده الوعى واستوليا على مركبة التوك توك والهاتف المحمول.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بقيامهما بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بمركبة التوك توك بإلقائها بأحد المصارف وبيع مركبة التوك توك لأحد الأشخاص، مقيم بمركز كفر الدوار، أمكن ضبطه ومركبة التوك توك المستولى عليه.







المجنى عليه



أهل المجنى عليه خلال حديثهم لليوم السابع



أهل المجنى عليه



والدة المجنى عليه تتحدث لليوم السابع



