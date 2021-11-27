حبس السائق والتباع فى واقعة اقتحام سيارة نقل لمخبز بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة ديرب نجم العامة، برئاسة وليد محمود، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس سائق السيارة النقل والتباع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة اقتحام سيارة نقل لمخبز منطقة السويقة بندر ديرب نجم يوم الخميس الماضى، وأسفر الحادث عن مصرع عامل بالمخبز، وبتر الساقين للمصابة "ريهام ن" حيث تم إجراء جراحة لها بمستشفى ديرب نجم المركزى.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بلاغا باصطدام سيارة نقل بمخبز بمدينة ديرب بمنطقة السويقة، على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم رفع السيارة المتسببة فى الحادث والتحفظ عليها.

وتبين من آراء شهود العيان أثناء سير سيارة نقل ثقيل بالطريق العام ناحية منطقة السويقة اقتحمت المخبز، وتم استخراج جثة عامل، وإصابة ربة منزل بكسر فى الساقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة ديرب نجم. تحت تصرف النيابة والمصابة إلى مستشفى ديرب، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن،فيما تم تشكيل لجنة من مجلس مدينة ديرب نجم، لتحديد التلفيات بالمنزل.

