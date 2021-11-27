اليوم السابع
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حاكمة ولاية نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

السبت، 27 نوفمبر 2021 07:33 ص
حاكمة ولاية نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حاكمة ولاية نيويورك كاثى هوتشول
كتب محمد جمال

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أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول حالة الطوارئ القصوى بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعدما أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 260 مليونا و642 ألفا و943 حالة.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، صباح اليوم السبت، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و188 ألفا و937 وفاة.


وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 48.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 22 مليون حالة.

 

يذكرأن، حذرت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوتشول من أنها سوف تعلن حالة الطوارئ؛ إذا ما حدث عجز في أعداد موظفي القطاع الصحى؛ بسبب بدء تنفيذ قرار إلزامية تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


وقالت هوتشول - في بيان - إنها تعتزم كذلك توجيه الدعوة لأعضاء الحرس الوطني ممن تم تدريبهم في المجال الطبي، إضافة إلى موظفين من خارج نيويورك وآخرين ممن تقاعدوا، بعد أن سبق لهم العمل في هذا القطاع إذا اقتضت الضرورة.


وأشارت إلى أن لديها مخاوف من حدوث نقص كبير في أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية في حالة دخول قرار الالتزام بأن يكون العاملون قد تلقوا جرعتين كاملتين من اللقاح المضاد لكورونا حيز التنفيذ بحلول يوم غد الإثنين .


كاثى هوتشول

نيويورك

كورونا

فيروس كورونا

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