اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 09:18 ص
أكرم القصاص
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حاكمة نيويورك: نحن فى حالة تأهب قصوى بسبب سلالة كورونا الجديدة

السبت، 27 نوفمبر 2021 09:12 ص
حاكمة نيويورك: نحن فى حالة تأهب قصوى بسبب سلالة كورونا الجديدة كورونا
أ ش أ

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أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، حالة الطوارئ بسبب ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وسط مخاوف من تفشي السلالة المتحورة الجديدة للفيروس.


وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، في تغريدة عبر "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وأوردتها مجلة نيوزويك الأمريكية، إن "هيئة الصحة في نيويورك لم ترصد سلالة "أوميكرون" الجديدة، لكننا في حالة تأهب قصوى".


وأضافت الحاكمة أن السلطات الصحية في نيويورك تتعاون بشكل وثيق مع كل من السلطات الصحية الوطنية والدولية لتتبع انتشار الفيروس، وأوضحت أنه بموجب حالة الطوارئ، تعمل السلطات على زيادة طاقة المستشفيات الاستيعابية في نيويورك وتدعم جهود التطعيم لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة.


وتابعت قائلة "سنواصل مراقبة عينات الفيروس بنشاط، والعمل مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية ومنظمة الصحة العالمية لمتابعة التطورات عن كثب".


نيويورك

حالة الطوارئ

إصابات فيروس كورونا

إصابات فيروس كورونا في نيويورك

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