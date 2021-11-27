جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 260 مليون حالة

وسجلت وزارة الصحة في إندونيسيا 453 حالة إصابة بكوفيد ووفاة 14 شخصا، ليصل إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و255 ألفا و268 وإجمالي الوفيات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 143 ألفا و796 حالة.



وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية هناك 26 ألفا و735 حالة إصابة جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 421 حالة وفاة .. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و 461 ألفا و66 شخصا، والوفيات إلى 82 ألفا و607 حالة.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 863 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2 مليون و830 ألفا و387 إصابة. كما تم تسجيل 142 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 48 ألفا و17 حالة.



وفي نيوزيلندا سجلت وزارة الصحة 177 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 10 آلاف و966 حالة. كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة حاليا 42 حالة.



وفي فنلندا، سجلت السلطات الصحية 1406 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 82 ألفا و284 إصابة، فيما لم تسجل البلاد وفيات جديدة، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند الـ 1302 حالة وفاة.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 413 ألف و664 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 5142 حالة منذ بداية الجائحة بعد أن سجلت 17 حالة وفاة جديدة خلال أمس.



وفي ليتوانيا سجلت وزارة الصحة ألفي واثنين إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 464 ألفا و562 إصابة، في حين تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و 644 حالة وفاة.



وفي إستونيا، سجلت وزارة الصحة 636 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 220 ألفا و514 إصابة، في حين تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1781 حالة وفاة.



وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 160 وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و773 ألفا و 845 إصابة والوفيات إلى 55 ألفا و 989 حالة وفاة.



كما سجلت السلطات الصحية في صربيا 2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 246 ألفًا و 508 حالات. وذكرت وزارة الصحة الصربية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 11 ألفا و 484 حالة وفاة عقب تسجيل 48 حالة جديدة على مدار أمس.



وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 1090 إصابة شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالي الإصابات إلى 259 ألفًا و 875 حالة. أوضحت الوزارة أن 3 أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 684 شخصًا.



وفي جنوب إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2465 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" و 114 وفاة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليونين و 952 ألفًا و 500 إصابة والوفيات إلى 89 ألفا و 711 حالة.



وفي كوبا أعلنت السلطات الصحية الكوبية تسجيل 186 إصابة جديدة ب"كورونا" في 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 961 ألفًا و 884 شخصًا، بينما لن يت تسجيل أي حالة وفاة لتظل حصيلة الوفيات متوقفة عند 8299 حالة وفاة.



وسجلت سلطات الصحة البريطانية 50 ألفا و91 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، إضافة إلى 160 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالي للإصابات المسجلة في المملكة المتحدة منذ ظهور الوباء إلى 10 ملايين و70 ألفا و841 إصابة، بينما بلغت حصيلة من ماتوا خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بـ"كوفيد-19" 144 ألفا و593 حالة، وإجمالي من تضمنت شهادات وفاتهم ذِكر "كوفيد-19" كأحد أسباب الوفاة 167 ألفا و927 شخص.



وأبلغ المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة عن 59 حالة وفاة، و21 ألفا و350 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في نذرلاند منذ ظهور الوباء وحتى اليوم 19 ألفا و217 حالة، وإجمالي الإصابات مليوني و555 ألفا و415 إصابة.



كما أبلغت وزارة الصحة الإيطالية عن 51 حالة وفاة، و13 ألفا و686 إصابة، ما يصل بحصيلة الوفيات إلى 133 ألفا و537 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 4 ملايين و982 ألفا و27 إصابة.



وفي البرتغال، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 8 وفيات، و3 آلاف و205 إصابات جديدة، ما يرفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 18 ألفا و393 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات مليون و136 ألفا و446 إصابات.